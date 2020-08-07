У жителя Крыма обнаружили более 200 предметов старины, имеющих историческую и культурную ценность

У жителя Крыма изъяли более 200 античных и средневековых монет и других предметов старины, имеющих историческую и культурную ценность.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РК, коллекция обнаружена в доме у 26-летнего жителя Кировского района. Искусствоведческая экспертиза, проведенная в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике, показала, что представленные на изучение образцы имеют культурную и историческую ценность и относятся к эпохе античности и средневековья.

В отношении крымчанина возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.15.1 УК РФ – незаконный оборот археологических предметов. Как артефакты к нему попали, пока не уточняется.

Будет решаться вопрос о передаче изъятых ценностей в один из крымских музеев.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.08.20

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