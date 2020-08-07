В Севастополе отмечен всплеск выявляемости коронавируса: за сутки подтверждены 11 новых случаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инфекция обнаружена у 2 туристов и 9 местных жителей, в том числе роженицы.

Всего с начала эпидемии коронавирус в Севастополе выявлен у 371 человека, 11 из них скончались.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 07.08.20

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