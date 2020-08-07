Коронавирус наступает: в Симферополе закрыли один из роддомов

В Симферополе закрыли роддом №2: на базе учреждения разворачивают инфекционный госпиталь.
Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве здравоохранения РК, с сегодняшнего дня прием беременных, рожениц и гинекологических больных в учреждение прекращен.
«Инфекционный госпиталь развернут в соответствии с решением оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым от 4 августа», – пояснили в ведомстве.
Пациенты роддома направлены на лечение и родоразрешение в Симферопольский клинический родильный дом №1 и родильное отделение Симферопольской центральной районной клинической больницы.
В новый госпиталь будут госпитализировать беременных и гинекологических пациентов с бессимптомным течением коронавируса, проявлениями ОРВИ, с односторонней пневмонией, подтвержденной на КТ.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 07.08.20
В Севастополе отмечен всплеск выявляемости коронавируса. / У жителя Крыма обнаружили более 200 предметов старины, имеющих историческую и культурную ценность. / За первые дни августа число инфицированных коронавирусом в Крыму выросло на 12%. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube