Коронавирус наступает: в Симферополе закрыли один из роддомов

В Симферополе закрыли роддом №2: на базе учреждения разворачивают инфекционный госпиталь.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве здравоохранения РК, с сегодняшнего дня прием беременных, рожениц и гинекологических больных в учреждение прекращен.

«Инфекционный госпиталь развернут в соответствии с решением оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым от 4 августа», – пояснили в ведомстве.

Пациенты роддома направлены на лечение и родоразрешение в Симферопольский клинический родильный дом №1 и родильное отделение Симферопольской центральной районной клинической больницы.

В новый госпиталь будут госпитализировать беременных и гинекологических пациентов с бессимптомным течением коронавируса, проявлениями ОРВИ, с односторонней пневмонией, подтвержденной на КТ.

Симферополь, Лиана Макоба

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