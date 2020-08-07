В Крыму передали в суд дело отца убитой 6-летней девочки

В Крыму направлено в суд уголовное дело отца шестилетней девочки, убитой в конце мая в Ленинском районе.

Как уже сообщал «Новый День», малышка вместе с отцом и его приятелем отправились на рыбалку. Взрослые употребляли алкоголь и, по их словам, не заметили, как ребенок исчез. Не смотря на то, что хватились девочки около 7 часов вечера, спасателей вызвали только ночью: в МЧС позвонила бабушка.

Тело девочки обнаружили 1 июня в канале. Оказалось, пока пьяный отец спал, его приятель изнасиловал ребенка и утопил.

Мужчин задержали. Отцу предъявлено обвинение по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Он свою вину полностью признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.08.20

Коронавирус наступает: в Симферополе закрыли один из роддомов. / В Севастополе отмечен всплеск выявляемости коронавируса. / У жителя Крыма обнаружили более 200 предметов старины, имеющих историческую и культурную ценность. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»