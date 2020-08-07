Реверанс Развожаева: глава Севастополя решил перед выборами рискнуть безопасностью горожан

Глава Севастополя, чтобы получить симпатии избирателей перед выборами, готов рискнуть многим – и природой, и безопасностью, и удобством горожан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 8 -10 августа мотоклуб «Ночные волки» проведет в Севастополе юбилейное байк-шоу «Крах Вавилона». Зрелище планируется масштабное, несмотря на ограничения, введенные в рамках режим повышенный готовности в связи с эпидемией коронавируса. Режим продлен до 30 августа, но это не смущает ни организаторов шоу, ни городские власти, которые не просто разрешили шоу, но и организуют массовый подвоз зрителей к горе Гасфорта, где запланированы основные мероприятия.

Решили в Севастополе пренебречь и другой серьезной опасностью: в городе объявлен пятый (наивысший) класс пожарной опасности, в связи с чем минимум до 13 августа введен особый противопожарный режим. Иными словами, вход и въезд в леса запрещен. Но ради байк-шоу власти отменяют запрет.

А заодно создают дополнительные проблемы и угрозы горожанам: с 9:00 субботы до 9:00 понедельника в районе Гасфорты ограничивается остановка и стоянка автотранспорта – то есть, добраться до места шоу можно будет только в переполненных автобусах.

Кроме того, всё воскресенье будет запрещена остановка и стоянка на площади Нахимова, выбранной конечной точкой мотопробега (Гасфорта – Сапун-гора – улица Вокзальная – улица Ленина).

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 07.08.20

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