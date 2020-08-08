В Крым с Украины приехали несколько человек, зараженные COVID-19

В Крыму в течение августа зарегистрированы 27 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 8 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 6 – при скрининге здоровых лиц, 3 случая – завозные из Украины.



Всего с начала пандемии в РК подтверждены 1 тысяча 437 случаев COVID-19, 190 из них – завозные. 16 человек скончались.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 08.08.20

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