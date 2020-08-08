Запад запретил Украине воевать за Крым, но всё равно просчитался

ЕС и США запретили киевским властям оказывать вооружённое сопротивление воссоединению Крыма с Россией в 2014 году.

В Америке, но, прежде всего, в европейских столицах боялись, что Россия в ответ разгромит Украину. При таком исходе войны были бы перечёркнуты все экономические выгоды Запада от организованного им государственного переворота в Киеве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный украинский политолог Михаил Погребинский.

Однако, по его словам, ЕС всё равно просчитался, потому что нищая Украина так и не стала за шесть лет выгодным рынком сбыта для европейских товаров.

«Насколько я знаю, были рекомендации из европейских столиц и американских тоже, но прежде всего европейских, о том, что Украина не должна воевать за Крым, и я понимаю, почему. Они ясно поняли, что эта война закончится разгромом Украины.

И то, что поначалу показалось Европе, которая принимала участие в этом переходе власти Януковича к новой команде майдана, они ожидали какие-то позитивные результаты для самой Европы. В том числе, я читал из текста, где речь шла о том, что вот, большая страна, 40 миллионов, это существенное расширение рынка сбыта для европейских товаров и т.д.

И особенно не думали о том, что для того, чтобы покупали европейские товары, нужно, чтобы тут, в Украине, у людей были деньги, чтобы они могли покупать. Я думаю, что сейчас, имея такой опыт, они уже понимают, что погорячились с этим ожиданием той прелести, которая получится в результате новой власти.

А так, я думаю, что раз не поддержала Европа попытки воевать с Россией, то тогда и безнадёжно вступать в войну», – приводит «Политнавигатор» слова Погребинского.

Симферополь, Иван Капустин

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