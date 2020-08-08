Зеленский поклялся Вашингтону не вмешиваться в американские выборы

Президент Украины Владимир Зеленский заверил «американских партнёров», что «Украина не позволяла и не позволит себе» вмешиваться в выборы в США.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он написал в своём Telegram – канале.

Напомним, что о вмешательстве официального Киева в американские президентские выборы в 2016 году против Дональда Трампа на стороне Хиллари Клинтон неоднократно заявляли как на Украине, так и в США. В частности, с последними разоблачениями выступил экс-мэр Нью-Йорка, адвокат Рудольф Джулиани.

«Буду откровенным. К большому сожалению, периодически в публичном пространстве появляются «сенсационные данные» о якобы каком-то участии Украины в избирательных событиях в других странах. Так вот! Как президент Украины еще раз хочу подчеркнуть и свою личную принципиальную позицию, и фундаментальную позицию нашего государства в целом. Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны.

Еще раз заверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США», – заверил Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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