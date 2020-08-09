В Крыму за сутки выявлено более 30 новых случаев COVID-19

В Крыму за сутки зарегистрированы 32 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 18 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 9 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 – при скрининге здоровых лиц.



Всего с начала пандемии в РК выявлены 1 тысяча 469 инфицированных. 16 из них от коронавируса скончались.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 09.08.20

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