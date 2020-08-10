В Крыму поставлен очередной антирекорд по выявлению коронавируса: за минувшие сутки подтверждено 48 случаев. Это самый высокой показатель с начала эпидемии.

Как сообщили РИА «Новый День» в минздраве РК, от инфекции скончался еще один человек. Таким образом, число жертв ковида в РК составляет 17 человек.

Всего с начала эпидемии коронавирус выявлен у 1 тысячи 517 человек. Еще более 1 тысячи человек сейчас находятся под наблюдением как контактные с заболевшими.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.08.20

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