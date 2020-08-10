В Бахчисарайском районе вспыхнул крупный лесной пожар

Чрезвычайная пожарная опасность в Крыму оказалась не пустым предупреждением: накануне пожарным понадобилось 5 часов, чтобы только локализовать огонь в Бахчисарайском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, сообщение о возгорании в лесу недалеко от села Тенистое поступило вчера в 17:40. На место отправили 159 человек и 35 единиц техники. Работа осложнялась сильным, порывистым ветром, постоянно менявшим направление, и высокой температурой воздуха.

Локализовать пожар удалось лишь к 22:45. Площадь пожара и ущерб пока не уточняются. О полной ликвидации возгорания еще не сообщалось.

Добавим, что чрезвычайная пожарная опасность в южных, восточных западных районах и в горах Крыма сохранится минимум до 12 августа.

Симферополь, Лиана Макоба

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