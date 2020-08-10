Дело сотрудников Госстройнадзора Крыма, обвиняемых во взяточничестве, обрастает новыми участниками

Дело сотрудников Госстройнадзора Крыма, обвиняемых во взяточничестве, обрастает новыми подробностями и участниками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предъявлено обвинение индивидуальному предпринимателю из Евпатории – емиу инкриминируется посредничество при получении взяток должностными лицами Госстройнадзора Крыма.

«Установлено, что 37-летний индивидуальный предприниматель вступил в преступный сговор с должностными лицами одного из отделов управления строительного надзора Службы государственного строительного надзора Республики Крым – заведующим отдела и главным консультантом отдела на выполнение посредничества в получении ими взяток от представителей коммерческих организаций в суммах 50 и 240 тысяч рублей за совершение незаконных действий, а также общее попустительство по службе при осуществлении строительного надзора на объектах строительства на территории Сакского района, – сообщили в СК РФ по РК и Севастополю. – Так, в январе и апреле 2020 года он, действуя по поручению должностных лиц органа строительного надзора, заключил с ООО «КСТЗ» и ИП «Шейхалиев Р.И.» фиктивные договоры на выполнение работ, а также подписал фиктивные акты о выполнении этих работ, в целях придания легальности своим действиям. В свою очередь коммерсанты передавали ему взятки для должностных лиц органов строительного надзора путем перечисления денежных средств на расчетный счет посредника.

В феврале текущего года полученную взятку в сумме 45 тысяч рублей предприниматель передал своим подельникам, оставив при этом себе часть денежных средств. В апреле мужчина также намеревался передать взятку в сумме 240 тысяч рублей должностным лицам органов строительного надзора, однако был задержан».

Свою вину евпаториец признал и дал показания, изобличающие его соучастников, добавили в ведомстве.

Напомним, в отношении должностных лиц Службы госстройнадзора Крыма за получении взятки за общее покровительство по службе в пользу взяткодателя в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, были возбуждены уголовные дела по пунктам «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ.

Симферополь, Олег Яковенко

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