В Севастополе число зараженных коронавирусом приближается к 400: за сутки в городе выявлены еще 5 инфицированных.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне было подтверждено 7 случаев. Таким образом, число инфицированных за выходные увеличилось на 12 человек и составило 386.
Напомним, 11 севастопольцев, зараженных коронавирусом, скончались.
Севастополь, Лиана Макоба
Севастополь. Другие новости 10.08.20
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