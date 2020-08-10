В Севастополе число зараженных коронавирусом приближается к 400

В Севастополе число зараженных коронавирусом приближается к 400: за сутки в городе выявлены еще 5 инфицированных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне было подтверждено 7 случаев. Таким образом, число инфицированных за выходные увеличилось на 12 человек и составило 386.

Напомним, 11 севастопольцев, зараженных коронавирусом, скончались.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 10.08.20

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