В Крыму вынесен приговор бывшему главе Служба автомобильных дорог РК

В Крыму вынесен приговор бывшему исполняющему обязанности начальника государственного казенного учреждения «Служба автомобильных дорог РК».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2016 году начальник ГКУ, по версии следствия, утвердил проектно-сметную документацию на строительство объездной дороги Симферополя на участке Дубки – Левадки, подготовленную на основе заведомо завышенной стоимости строительных материалов, и заключил госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Сибавтобан» на сумму более 6 млрд рублей.

При этом он проигнорировал требование обязательной проверки проектно-сметной документации, в результате стоимость заключенного госконтракта была завышена на сумму более 900 млн рублей. Для возмещения причиненного бюджету республики ущерба следствие наложило арест на имущество обвиняемого на сумму 17 млн рублей и на имущество ООО «Сибавтобан» на сумму 897 млн рублей.

Экс-главу Службы автомобильных дорог РК признали виновным в злоупотребление полномочиями и приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. После освобождения он не сможет в течение 2 лет занимать руководящие должности в органах государственной власти и на предприятиях с долями государственной собственности.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 10.08.20

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