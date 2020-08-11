Пикник на обочине: автотуристы выживают краснокнижных животных из заповедных уголков Крыма (ФОТО, ВИДЕО)

Интенсивный поток туристов, хлынувший в Крым, угрожает особо охраняемым природным территориям Крыма (ООПТ) и их исконным обитателям, занесенным в Красную книгу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», значительная часть отдыхающих едет на полуостров на личном автотранспорте. Крымский мост и закрытая из-за коронавируса заграница этому способствуют. При этом многие, воспользовавшись мобильностью, предпочитают «покататься вдоль побережья», заглянув в «дикие уголки» в надежде на уединенный с одной стороны и бюджетный с другой (цены на крымские отели и гостевые дома поднялись примерно на треть по сравнению с прошлым годом) отдых на берегу. Автолюбители берут с собой палатки, похожие по размеру на царские шатры, запас продуктов, газ, а некоторые и мощные колонки в придачу.

Местные жители, спасающиеся от толп туристов на ЮБК, устремляют свои внедорожники туда же. В результате в этом сезоне заброшенные, но живописные и пока еще не фекальные берега западного и восточного Крыма пользуются бешеной популярностью. Итог ажиотажа – распаханная заповедная степь и горы мусора. При этом многие участки побережья входят в список ООПТ, где запрещен проезд на любых видах транспорта.

Всего в Крыму на сегодняшний день 93 ООПТ, не считая 4 заповедников федерального подчинения (Ялтинский горнолесной, Карадагский, Казантипский и Опукский).

Только в 7 из них есть автомаршруты: на мыс Такиль, в Караларский парк, через Лисью бухту на Эчки-Даг, Узун-Сырт (гора Климентьева), в балку Большой Кастель, по побережью Джангуль и еще 3 по побережью Атлеша. Их разработало в конце февраля 2020 года региональное минэкологии. Однако, видимо, лишь на бумаге.

Четких информационных табличек с указанием, где именно можно проехать, нет. Поэтому водители, которые и так почти не реагируют на указатели, едут как Бог на душу положит. Не дремлют и организаторы различных мото-авто-джиптуров. За вполне приемлемые деньги (от 1500 рублей в час с человека) желающих могут отвезти даже в заповедник федерального значения с возможностью накатать свою колею и не одну.

Не смущает и действующий почти все лето запрет на посещение лесов из-за высокой угрозы пожаров. Неделю назад его вновь продлили – до 25 августа.

Но это не останавливает даже Государственное автономное учреждение РК

«Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым». На официальной странице организации в инстаграм нет ни слова о деятельности ГАУ РК «УООПТ РК». Зато в сторис на первом плане реклама, которая предлагает снять торговые площади или беседки для отдыха на территории ООПТ «Урочище Кизил-Коба».



Новые дороги разрушают не только рельеф, но и традиционные места обитания редких и исчезающих животных. К примеру, змей. Они все чаще попадаются на глаза. При этим, как утверждают герпетологи, их не стало больше. «У них достаточно большие индивидуальные участки. В одном месте змея зимует, через сотню метром живет, еще через сотню охотится, яйца откладывает уже в совершенно другом месте. На змеином пути попадаются дороги, иногда огороды и дачи», – объяснил герпетолог, сотрудник ФГБУН «Карадагская научная станция им. Т. И. Вяземского – природный заповедник РАН», действительный член Комиссии по редким и исчезающим видам животных Олег Кукушкин.

Таким образом, по словам специалистов, не стоит удивляться, если вы вдруг попадете на змеиную трапезу прямо на обочине новой раскатанной в степи дороги.

Один из таких «банкетов» наблюдали жители Симферополя, путешествующие по Восточному Крыму. «Возвращались из Яковенково в Заветное по грунтовой дороге через степь. Внезапно на обочине увидели свернувшегося в кольца полоза. Змей насторожился, внимательно посмотрел на непрошенных гостей, но через пару минут, видимо, решив, что мы опасности не представляем, развернулся. Из его рта торчала другая змея, почти такого же размера, как и сам полоз. Он начал ее заглатывать, натягиваясь на нее, как чулок на ногу. Со своим завтраком змей расправился меньше, чем за пять минут», – рассказали крымчане.

«Да, это обычная ситуация. Желтобрюхий полоз поедает небольшого палласова (сарматского) полоза», – прокомментировал видео Кукушкин.

Такой трапезы удачливому охотнику хватает на неделю.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 11.08.20

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