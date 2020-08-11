Выявляют десятками: в Крыму опубликовали свежую статистику по коронавирусу

В Крыму 10 августа зарегистрированы 40 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 13 инфицированных выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 4 случая завозные с территории Украины.



Всего с начала эпидемии в РК зафиксированы 1 тысяча 557 зараженных коронавирусной инфекцией. 194 сляая – завозные. От ковида скончались 17 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.08.20

Пикник на обочине: автотуристы выживают краснокнижных животных из заповедных уголков Крыма (ФОТО, ВИДЕО). / Зеленский отказался поздравлять Лукашенко и призвал его вступить в диалог с протестующими. / В сенате США потребовали, чтобы Лукашенко пересчитал голоса или объявил новые выборы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»