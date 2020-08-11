В Севастополе коронавирус выявлен у приезжих

В Севастополе 10 августа выявлены еще 5 человек, зараженных коронавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, диагноз подтвердился у одного человека, приехавшего на заработки, одного отдыхающего и трех местных жителей – в двух случаях это люди, контактировавшие с ранее заболевшими, еще по одному случаю источник заражения устанавливается.

Всего с начала эпидемии в Севастополе зафиксирован 391 зараженный, 11 из них умерли.

Севастополь, Лиана Макоба

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