В Крыму разрешили массовые мероприятия

В Крыму на несколько дней разрешили массовые мероприятия. Послабления сделаны ради нескольких известных фестивалей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому действие ограничений, введенных в рамках режима повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса, «не распространяется на проведение с 21 по 23 августа 2020 года XVIII международного фестиваля Koktebel Jazz Party, на проведение 25 августа 2020 года фестиваля молодежной рэп-культуры и музыки Rap Koktebel, на проведение со 2 по 6 сентября 2020 года фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ».

Напомним, с началом туристического сезона в Крыму существенно возросла выявляемость коронавируса: если до 1 июля ежесуточный показатель исчислялся, в основном , в единицах, то теперь случаие инфицирования каждый день подтверждают десятками.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано более 1,5 тысяч зараженных, 17 из них умерли.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 11.08.20

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