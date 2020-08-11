Администрация Евпатории пытается протащить скандальный инвестпроект, отбиваясь от общественности с помощью накачанных парней

В Евпатории разгорается скандал вокруг парка имени Фрунзе – местные власти пытаются протащить инвестпроект вопреки воле горожан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», некий инвестор от имени ООО «Парк Забава», созданного в октябре 2019 года, хочет получить более 15 тысяч квадратных метров парковой территории сроком на 20 лет. Вложить собираются около 140 млн рублей. Городские власти проект поддерживают, называя его планом «масштабной реконструкции парка».

Однако местные жители перспективы обновления не одобрили, а местный активист Николай Котляревский обратился к главе Крыма Сергею Аксенову и прокурору РК Олегу Камшилову, заявив: «Глава администрации Евпатории имеет умысел отобрать у горожан часть городского парка кадастровой стоимостью около 160 млн руб и площадью в размере полутора или двух гектаров и передать его в частные руки».

После этого республиканское минэкологии заявку ООО «Парк Забава» отклонило, но инвестор подал документы вновь.

В начале июня вице-премьер РК Евгений Кабанов заверил, что судьбу инвестпроекта решит общественность: вопрос будет вынесен на общественные слушания и как народ решит, так и будет.

Однако общественные слушания, принять участие в которых и высказать свое мнение, по идее, может каждый горожанин, приняли в Евпатории причудливую форму.

Организаторы – то бишь, городские власти – выбрали для схода школу искусств, актовый зал которой априори не может вместить много человек, а следить за порядком наняли охранное агентство.

Молодые накачанные парни не пускали никого до тех пор, пока – буквально за 5 мнут до начала – не появился градоначальник, ратующий за продвижение проекта:

«В дверях муниципального бюджетного учреждения «Детская школа искусств» нас с жителями города встретили несколько огромных, агрессивных представителей частной охранной фирмы, которые нас не пускали внутрь, – рассказывают горожане в соцсетях. – Время на часах 13:45, до начала публичных слушаний 15 минут, ребята, аргументируя распоряжением чиновников и отсутствием свободных мест в зале, отталкивая молодого человека, пытаются закрыть дверь. Рядом, в 5 метрах от нас стоит руководитель аппарата администрации и депутат Евпаторийского городского совета Королёва. Через пару минут приходит новый заместитель главы администрации Александр Рытов, который также как и мы, стоит с нами в очереди. Молча и достойно. Проходит минут 10 и к двери МБОУ подходит Роман Тихончук, затем нас всех пускают».

Но пустили, как выяснилось, не всех, а только тех, кому хватило места в небольшом зале. При этом, оказалось, что почти ползала пришло заранее, каким-то образом проникнув в тщательно охраняемое помещение. Потом эти же мешали выступающим против инвестпроекта, захлопывая и освистывая ораторов, и, в конце концов, проголосовали за проект.

Кстати, конкретно глосса никто не считал – результат оценили «на глазок». Он оказался в пользу инвестпроекта.

«Таких публичных обсуждений еще не было! – написала в Facebook депутат Евпаторийского городского совета Оксана Таранина. – На входе в музыкальную школу стоит частная охрана ЧОП, которая не пускает людей! Эта охрана нагло не пускала жителей в школу искусств – толкали, оскорбляли и применяли силу!!!

Видимо ТАКУЮ ОХРАНУ привезли специально для горожан! Такого беспредела не было даже при публичных слушаниях по проекту АКВА!!!»

Отметим, что подобная организация публичных слушаний – не ноу-хау евпаторийский чиновников: к таким методом давно прибегают на материке, чтобы «протащить» заведомо непопулярные у общественности решения. Апробировали схему и в Евпатории, правда, до сих пор столь жесткого подохода к горожанам не применяли.

«Филонов тоже так начинал, практика есть! Видимо, чужой пример не поучителен! Как там было? После «Аквы» и года не продержался. Думаю, эта команда и полгода не продержится...» – комментируют горожане.

«Даже Филонов себе такого не позволял. Да, собирал людей. Но чтобы ЧОП выставлять на входе, такого не было. Ещё за руки хватали и не давали пройти.

Вот такие вот они... инвестиции...» – отмечает Таранина.

«Просто Филонов всегда пользовался услугами уголовных авторитетов, поэтому ЧОП и не был виден у Филонова. Эти решили воспользоваться типа «легальным полем» / серым... но финал будет один и тот же – что у Филонова, что у Тихончука. С той только разницей, что у Филонова по сей день есть его адепты, готовые идти ради него на плаху, у другого даже и этого не будет...»

«Это не инвестиции... Это называется финансовая заинтересованность! Думаю, кончат плохо... очень плохо! С сентября понаблюдаем», – пишут в соцсетях жители Евпатории.

А депутат Таранина добавляет: «Я прекрасно помню проект в парке Франко. И чем он закончился? А я вам скажу: долгом по земле 2,4 млн рублей, снесенным памятником и ноль работы в парке по реализации проекта. Расторжением договора и возвращением парка городу».

При этом действующая администрация почему-то не спешит взыскать долг с арендатора.

Евпатория, Олег Яковенко

Евпатория. Другие новости 11.08.20

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