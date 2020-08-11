Чиновников Евпатории подозревают в служебном подлоге

В отношении сотрудников администрации Евпатории возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении служебного подлога.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ СКРФ по РК и Севастополю, чиновники внесли заведомо ложные сведения в заключение об экспертизе квартиры, приобретаемой для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей: помещение было признано пригодным для жизни, хотя на самом деле таковым не являлось.

На основании ложного заключения, в феврале текущего года квартиру предоставили сироте.

Сейчас следователи выясняют, кто и почему подписал подложный документ.

Евпатория, Олег Яковенко

Евпатория. Другие новости 11.08.20

Администрация Евпатории пытается протащить скандальный инвестпроект, отбиваясь от общественности с помощью накачанных парней. / В Крыму разрешили массовые мероприятия. / В Севастополе коронавирус выявлен у приезжих. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»