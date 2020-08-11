Чиновников Евпатории подозревают в служебном подлоге

В отношении сотрудников администрации Евпатории возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении служебного подлога.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ СКРФ по РК и Севастополю, чиновники внесли заведомо ложные сведения в заключение об экспертизе квартиры, приобретаемой для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей: помещение было признано пригодным для жизни, хотя на самом деле таковым не являлось.
На основании ложного заключения, в феврале текущего года квартиру предоставили сироте.
Сейчас следователи выясняют, кто и почему подписал подложный документ.
Евпатория, Олег Яковенко
Евпатория. Другие новости 11.08.20
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