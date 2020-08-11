Лавров заявил о достройке «Северного потока – 2» в ближайшее время

Принципиальная позиция Германии и настрой участников строительства газопровода «Северный поток -2» свидетельствуют о том, что проект будет полностью реализован в ближайшее время.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

«Участники компании «Северный поток-2», включая российских, германских и других участников, настроены на то, что этот проект будет завершен. Как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время», – сообщил Лавров и добавил, что приветствует решительный настрой руководства Германии бороться против американских экстерриториальных санкций, угрожающих проекту.

«На уровне Евросоюза мы тоже обсуждаем эту тему, насколько экстерриториальные санкции нарушают международное право. Мы об этом будем говорить с нашими партнерами. В ходе телефонного разговора с госсекретарем США я эту нашу позицию очень четко озвучил», – поддержал Лаврова Хайко Маас.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.08.20

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