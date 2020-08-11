Глава Крыма Сергей Аксенов опять грозит отставками нерадивым чиновникам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Аксенов проинспектировал объекты строительства и ремонта в Симферополе: ход ремонтных работ на улице Кечкеметской, Белой, Школьной и других, посетил строительные площадки двух детских садов в микрорайоне «Крымская роза», а также ремонт общежития на территории Крымского колледжа общественного питания и торговли.



«Промежуточные выводы неутешительные. Ситуация в крымской столице оставляет желать лучшего, и это несмотря на то, что подрядные организации уже должны были быть готовы, на объектах все так же недостаточное количество строителей, отсутствует необходимая техническая документация и наблюдается систематическое отставание от заявленного плана работ.



По ряду объектов необходимо провести служебные расследования и уже на ближайшем совещании по строительной отрасли будут озвучены решения по отдельным должностным лицам, которые ответственны за провал сроков».

Напомним, две недели подряд глава Крыма распекает главу республиканского минстроя Сергея Карпова, и даже объявил ему выговор (сразу после вручения медали ордена за заслуги перед Отечеством), предупредив: если в течение недели ситуация с ФЦП не изменится, министра уволят.

Однако в Крыму к подобным заявлениям главы давно относятся с усмешкой: Аксенов много и эмоционально говорит, но свои угрозы очень редко выполняет.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 11.08.20

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