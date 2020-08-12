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Среда, 12 августа 2020, 08:13 мск

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В Керчи сквозь свеже уложенный асфальт начала расти трава

Жители Керчи раскритиковали качество дорожных работ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», через свежий асфальт на городских магистралях прорастает трава. Фотофакты победы природы керчане выкладывают в соцсетях.

«Недавно отремонтировали дорогу и тротуары по улице Марата, – пишут горожане. – Какой слой асфальта был положен, если сквозь него выросла трава?»

«Неправильно сделано основание – там ничего не должно расти. Просто всё в большинстве случаев у нас делается под девизом: «И так сойдет!» На этом тротуаре не только трава пробивается, а ещё появилась куча трещин, и сам асфальт стал отходить от бордюра! Понятно, что тут не в силе природы дело...»

«Видимо, не катком, а шпателем замазывали», – иронизируют керчане.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 12.08.20

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