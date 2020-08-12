Ни досуга, ни работы: Украину обзывают «спальным районом» при Европе

На Западе сравнивают Украину со спальным рабочим пригородом, где абсолютно нечего делать, кроме как переночевать.

Граждане «Незалежной» вынуждены регулярно покидать свою неблагополучную страну, чтобы хоть немного заработать в странах ЕС, периодически возвращаясь домой, к семьям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения рассказал бывший советник президента Украины Виктора Ющенко, киевский политолог Вадим Карасёв.

«Знаете, как на Западе называют нашу экономику? Экономикой спальной страны. Европейского спального района. Потому что люди приезжают и уезжают», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского политолога.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.08.20

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