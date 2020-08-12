Крым вошел в число регионов, чья бизнес-сфера наиболее пострадала от коронавируса

Крым вошел в число российских регионов, чья бизнес-сфера наиболее пострадала от пандемии коронавируса. Анализ провела FinExpertiza.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом по итогам минувшей весны в 16 регионах бизнес показал чистый убыток. Крым потерял 1,88 млрд рублей и занял 10 место в списке «лидеров» по объему потерь. А по динамике роста убытков и вовсе оказался на 5 месте – по сравнению с весной 2019 года убыток бизнес-сферы увеличился на 315%.

В первую десятку по этому показателю попал и Севастополь – минус 159%.

Напомним, самыми пострадавшими сферами в Крыму стали туризм и общепит.

В целом по стране, совокупная прибыль бизнеса (без учета малых предприятий) весной 2020 года сократилась на 67% к аналогичным прошлогодним показателям, в денежном выражении потери составили 1,65 трлн рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 12.08.20

В Керчи сквозь свеже уложенный асфальт начала расти трава. / Лукашенко может окончательно обрушить товарооборот между Украиной и Россией. / Украина подсказала НАТО, как обезопасить Чёрном море. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»