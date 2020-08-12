Украина пытается обвинить Россию в провокации в Азовском море

Российский пограничный корабль перепугал украинцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший представитель президента Украины в так называемой Автономной республики Крым (с представительством в Херсоне) Борис Бабин, ссылаясь на слухи, заявил, что российский корабль в Азовском море приблизился к побережью Украины менее чем на 2 мили. Инцидент, якобы, произошел в окрестностях Бердянска.

«Говорят, что пограничный корабль россиян №499 (проект 10410 '' Svítlâk '') подошел к материковой части.

Судно украинских пограничников BG 032 обнаружило подозрительные действия россиян и предписало отойти от берега со ссылками на акты инфраструктуры, ограничивающие маневрирование в двухмильной прибрежной зоне.

Представитель врага ответил, что Азов – это «внутреннее море двух государств» и что «украинские акты для него ничего не значат», так как он «маневрирует по плану».

Кроме того, россиянин прописал нашим пограничникам не приближаться к нему ближе чем на 20 кабельтов (около 2 морских миль – прим. РИА «Новый День»). Что было сделано».

И тут Бабин явно противоречит сам себе: если российский корабль подошел к украинскому берегу менее, чем на 2 мили, то украинцы должны были вытащить свои сторожевые корабли на сушу, чтобы выполнить требование пришельца.

Ряд украинских СМИ и вовсе утверждает, что на российском судне готовы были выстрелить по украинскому берегу, но в последний момент передумали.

Обвиняя РФ в провокации, Бабин, работавший с экс-президентом Порошенко, переводит разговор на беспомощность действующего правительства Украины: «Установка мин, высадка диверсантов, захват рыбаков в таких условиях и в дальнейшем будут осуществляться россиянами на всей формально «подконтрольной» нам акватории Азова. От Мариуполя до Стрелкового.

А наши уполномоченные чиновники будут продолжать молчать, получая все новые и новые бонусы от азовской рыбной мафии. Вот так разрушается государственность».

Российская сторона инцидент никак не комментирует, однако ряд экспертов, указывая на то, что ни Бабий, ни кто другой не предоставил никаких документальных доказательств появления российского корабля у бердянских берегов, не исключают, что организовать провокацию пытается Украина.

Бердянск, Платон Ефимчук

Бердянск. Другие новости 12.08.20

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