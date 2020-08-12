Число зараженных коронавирусом в Крыму приблизилось к 1 тысяче 600

В Крыму за сутки подтверждены 38 новых случаев коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 10 инфицированных выявлены при обращении за медицинской помощью, 24 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 4 – при скрининге здорового населения.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксированы 1 тысяча 595 зараженных. 17 из них скончались.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.08.20

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