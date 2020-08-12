В Крыму ожидаются грозы и сильные ливни

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, в связи с прохождением холодного фронтального раздела на полуострове во второй половине дня и до конца суток 12 августа, а также в течение 13 августа ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер.
Наиболее вероятны грозы на востоке полуострова, в центральных районах и на ЮБК.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 12.08.20
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