В Севастополе выявлены 8 новых случаев коронавируса

В Севастополе выявлены 8 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, все заболевшие – местные жители, двое из них – пенсионеры. В шести случаях инфицирование произошло в контакте с ранее заболевшими.

С начала эпидемии ковид в Севастополе диагностирован у 399 человек, 11 их них умерли.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 12.08.20

В Крыму ожидаются грозы и сильные ливни. / Число зараженных коронавирусом в Крыму приблизилось к 1 тысяче 600. / Украина пытается обвинить Россию в провокации в Азовском море. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»