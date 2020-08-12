В Севастополе вспомнили погибших на подводной лодке «Курск»

В Севастополе воспоминают погибших на подводной лодке «Курск».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия в Баренцевом море произошла 20 лет назад: лодка затонула на 100-метровой глубине в 150 километрах от Североморска. Погибли 118 членов экипажа, среди которых были 17 севастопольцев.

Сегодня в городе прошли траурные мероприятия: митинг-реквием у Мемориала морякам-подводникам на кладбище Коммунаров, а также церемония на рейде Севастопольской бухты. На кораблях Черноморского флота в память о погибших были приспущены флаги и включены сирены, а в православных храмах состоялись поминальные службы.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 12.08.20

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