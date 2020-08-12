В Крыму еще один человек скончался от коронавируса

В Крыму от коронавируса скончался еще один человек. Это указано в информационной таблице на сайте министерства здравоохранения республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подробности, как всегда, не сообщаются. Всего с начала эпидемии ковид унес жизни 18 крымчан. Сколько умерло человек, для которых инфекция была сопутствующим заболеванием тоже не уточнятся. К концу первой декады июля в Крыму умерли 32 человека, зараженные коронавирусом, после этого власти перестали публиковать общую статистику смертности, сообщая лишь об умерших непосредственно от инфекции.

Симферополь, Лиана Макоба

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