В Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Роспотребнадзора

В Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении специалиста-эксперта теротдела межрегионального управления Роспотребнадзора. Мужчину обвиняют в мошенничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по РК и Севастополю, сотрудник Роспотребнадзора предложил предпринимателю за 30 тысяч рублей прекратить проверку по нарушениям в баре «Екатерина» и освободить от штрафа.

При этом данный сотрудник проверку в отношении предпринимателя сам не проводил, но инспекция действительно была прекращена ввиду действия режима ограничений, связанных с распространением COVID-19. Сотрудник Роспотребнадзора убедил коммерсанта, что именно он предпринял все необходимые меры в его интересах, и получил деньги.

Взятку передавали под контролем сотрудников УБЭиПК УМВД России по Севастополю. Сотрудник Роспотребнадзора дал признательные показания.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.08.20

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