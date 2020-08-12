Трасса «Таврида» будет полностью открыта в сентябре

Участок трассы «Таврида» между Симферополем и Севастополем откроют в сентябре. Об этом заявил начальник Службы автодорог Республики Крым Александр Нефедов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день готовность трассы составляет 95%. После открытия последнего участка время в пути от Керчи до Севастополя (более 250 километров) составит около 3 часов. Из крымской столицы до столицы Черноморского флота можно будет добраться за 40 минут.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.08.20

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