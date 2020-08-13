В Киеве подготовили очередной план возвращения Крыма и Донбасса

В Киеве подготовили новый план возвращения Крыма и Донбасса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Концепцию правосудия переходного времени» в течение года разрабатывала спецгруппа, созданная при правительстве Украины. Документ призван стать основным инструментом возвращения полуострова и ЛДНР в юридическое пространство Украины после восстановления контроля Киева над этими территориями.

Первый вариант концепции был рассмотрен кабмином еще в марте, но его отправили на доработку. Теперь документ, регулирующий вопросы привлечения к ответственности, амнистии и расчета компенсаций, за утраченное имущество, снова представлен в офис президента Украины.

К уголовной ответственности, согласно документу, планируется привлекать высокопоставленных чиновников администраций Крыма и ОРДЛО. Роль каждого из них в развязывании и поддержании конфликта должна будет определить Комиссия правды – ее создание тоже предусмотрено концепцией. Будет рассматривать комиссия и дела «участники вооруженных формирований»: ответственность предусмотрена за военные преступления – мародерство, внесудебные расправы, издевательства над пленными или мирными жителями.

Концепция так же предусматривает схемы расчета компенсаций за утраченное в ходе боев или захватов имущество, вопросы амнистии и восстановления органов украинского правосудия.

Окончательный вариант документа будет опубликован после одобрения правительством и утверждения президентом Украины. «Коммерсант», ссылаясь на источник, знакомый с положением дел в офисе украинского президента, пишет, что это может произойти в ближайшее время.

Киев, Платон Ефимчук

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