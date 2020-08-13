В Крыму скончался еще один человек, инфицированный коронавирусом

В Крыму скончался еще один человек, зараженный коронавирусом. Таким образом, всего от ковида умерли 19 крымчан. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в РК за сутки зарегистрированы 42 случая коронавирусной инфекции. 8 инфицированных выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 9 – при скрининге здорового населения.



Всего с начала эпидемии в РК подтверждено 1 тысяча 637 случаев коронавируса.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.08.20

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