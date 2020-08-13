«Вранье сплошное»: в Крыму начали увольнять чиновников, курирующих объекты ФЦП

В Крыму уволен глава ГУП «Крымавтодор» Дмитрия Кривенко. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов, поручив главе правительства Юрию Гоцанюку подготовить соответствующие документы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшую неделю Аксенов лично проинспектировал 72 строящихся объекта, на 52 обнаружены серьезные нарушения, влияющие и на срок строительства и на его стоимость. По итогам этой проверки и принято решение уволить Кривенко.

Кроме того, объявлены выговоры начальнику Службы автомобильных дорог Крыма Александру Нефедову и его первому заму Антону Суханову. В министерствах образования и здравоохранения будет проведено служебное расследование.

«Вранье сплошное. Просто ложь на каждом шагу», – резюмировал работу служб и ведомств Аксенов, приведя в пример станцию переливания крови: чиновники утверждают, что подрядчик работает на объекте с 21 июля, на самом деле к работе еще не приступали.

Инспекция объектов, строящихся в рамках ФЦП, продолжится.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 13.08.20

В Крыму скончался еще один человек, инфицированный коронавирусом. / В Киеве подготовили очередной план возвращения Крыма и Донбасса. / Зеленский цинично предал проукраинского Лукашенко – киевский политолог. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»