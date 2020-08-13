Трассу «Симферополь – Бахчисарай – Севастополь» будут закрывать для автотранспорта

В течение ближайшей недели трассу «Симферополь – Бахчисарай – Севастополь» будут неоднократно закрывать для автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в минкурортов РК, ограничения будут вводиться с 22:00 до 6 часов утра следующего дня 13, 15, 17, 19 и 21 августа в районе Инкермана на участке от улицы Чернореченской до улицы генерала Жидилова.

Объезд организуется через Ялтинское кольцо.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 13.08.20

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