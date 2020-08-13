На плато Ай-Петри незаконно собирали деньги за автопарковку

На плато Ай-Петри незаконно взимали деньги за парковку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ялтинский предприниматель собирал с автовладельцев по 300 рублей за возможность оставить авто у верхней станции канатной дороги. Сам предприниматель заявляет, что земля находится у него в аренде, однако в администрации Ялты утверждают, что договор давно расторгнут.

Нарушение выявили в ходе проверки, организованной ялтинским департаментом муниципального контроля. Информация о выявленных нарушениях направлена в полицию и главе Ялты.

Однако желающим подняться на плато Ай-Петри на собственном автомобиле на бесплатную стоянку рассчитывать не стоит: теперь парковку будет обслуживать муниципальное предприятие «ТИЦ ЮБК».

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 13.08.20

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