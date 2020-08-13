Смертность от коронавируса в Севастополе достигла 3%

В Севастополе скончался еще один человек, зараженный коронавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, умер 81-летний пенсионер, у которого инфекционное заболевание осложнилось двусторонней бронхопневмонией, отеком легких и полиорганной недостаточностью.

Показатель смертности от коронавируса в Севастополе достиг 3%: с начала эпидемии выявлен 401 зараженный, умерли 12.

Отметим, что за последние сутки подтверждено 2 случая инфицирования. Причем одна из зараженных, отдыхавшая в Севастополе, уехала из города, не дождавшись результатов анализа. Следовательно, перед отъездом и по дороге домой женщина могла заразить еще массу народа.

Севастополь, Лиана Макоба

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