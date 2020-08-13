В Крыму таксист выбросил туристов с годовалым ребенком в чистом поле

В Крыму водитель такси бросил туристов с годовалым ребенком в чистом поле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», молодая семья из Москвы отдыхала на косе Беляус, а потом решили переехать в Ялту. Вызывая такси особо оговорили наличие детского кресла, большого багажника и кондиционера. Однако машина пришла без кресла и с маленьким багажником. Поскольку желающих везти с западного побережья на ЮБК было немного, другую машину решили не искать и поехали на пришедшем такси.

С самого начала водитель начал буквально допрашивать пассажиров: сколько потратили на жилье, на еду, на передвижения, все время повторял, что «при Украине было лучше» и винил своих клиентов во всех проблемах Крыма вообще и своих в частности.

Глава семьи попросил водителя помолчать и поднять температуру кондиционера, чтобы годовалую девочку не продуло. Таксист начал возмущаться еще больше, заявив, что проблемы его вообще не волнуют: кто везет, тому и должно быть комфортно.

Словесная перепалка довела водителя до бешенства. Он начал требовать деньги за поездку и угрожал высадить пассажиров. И, действительно, высадил, выкинул их вещи и уехал. Семья с годовалым ребенком осталась в поле под палящим солнцем.

«На улице 36 градусов жары, мы без воды и еды с годовалым ребенком. Ей пора есть и спать. Мы планировали на следующей заправке взять перекус и развести молочную смесь – не успели», – цитирует москвичку «Комсомольская правда».

Туристам повезло: мимо проезжала сельхозтехника, и один из трактористов подобрал незадачливых путешественников.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 14.08.20

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