В шахту Крымской АЭС упали женщина с ребенком

В шахту заброшенной Крымской АЭС упали женщина с ребенком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне в Щелкино. 37-летняя туристка из Воронежа с 5-летним сыном осматривали развалины станции и, провалившись в технологический проем, упали в 4-метровую шахту.

«Спустившись в шахту, спасатели обнаружили дополнительный выход из нее и на носилках эвакуировали женщину с подозрением на перелом ребер, – рассказали в ГУ МЧС по РК. – Мальчика подняли при помощи трехколенной лестницы. Пострадавшие доставлены в хирургическое отделение Ленинской ЦРБ».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 13.08.20

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