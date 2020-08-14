В Крыму пьяный водитель сбил детей, есть погибшие

На севере Крыма сбили троих детей, один ребенок погиб.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, трагедия произошла вчера вечером в селе Новосельцево Джанкойского района. 34-летний мужчина за рулем «ВАЗ-210740» двигался со стороны полевой автодороги Светлое – Новосельцево в направлении автодороги Азовское -Любимовка. Наехал на грунтовую насыпь и вылетел на тротуар, где находились три девочки 2, 4 и 10 лет.

4-летний ребенок погиб, остальные госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Оказалось, что водитель был пьян и не имел при себе водительского удостоверения. Кстати, в 2016 году его лишали прав на полтора года.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Уже возбуждено об административном правонарушении по факту препятствия на дороге в виде насыпи грунта.

Джанкой, Олег Яковенко

Джанкой. Другие новости 14.08.20

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