В Крым в очередной раз привезли коронавирус с Украины

В Крыму за сутки зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 10 заболевших выявлены при обращении за медицинской помощью, 8 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 8 – при скрининге здорового населения, 1 случай – завозной из Украины.



Всего с начала эпидемии в РК зарегистрированы 1 тысяча 664 инфицированных, от коронавируса скончались 19 человек. В 195 случаях вирус завезли из-за границы или других регионов РФ.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.08.20

В Крыму пьяный водитель сбил детей, есть погибшие. / В Киеве утверждают, что уговорили Германию на встречу глав МИД стран «нормандской четвёрки». / Без всяких обстрелов: украинская армия несёт потери в Донбассе. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»