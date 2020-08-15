В Крыму побит очередной антирекорд выявляемости коронавируса: 14 августа зарегистрирован 51 новый случай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 14 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 19 – при скрининге здорового населения.



Всего с начала эпидемии в РК зафиксированы 1 тысяча 715 случаев заражения. Непосредственно от инфекции скончались 19 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.08.20

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