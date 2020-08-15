В Крыму зафиксирована еще одна смерть от коронавируса

В Крыму от коронавируса скончался еще один человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», общее числи жертв инфекции в РК составляет 20 человек, в Севастополе – 12.
При этом, показатель смертности в РК составляет 1%, в Севастополе – около 3%.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 15.08.20
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