Украинский посол накинулся на «русофильскую Францию»

Официальный Париж постоянно даёт поводы считать Францию русофильским государством. Одним из «ненормальных» симптомов является то, что Украину с 1998 года не посетил ни один французский президент.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил покидающий свой пост посол Украины во Франции Олег Шамшур, комментируя вопрос журналиста издания «Український тиждень», почему президенты Франции игнорируют Киев.

«Отвечая на этот вопрос, я всегда отсылаю к пресс-службам Олланда или Макрона. Убежден, ситуация ненормальная, особенно учитывая роль Франции в поиске путей стабилизации ситуации на Донбассе и ее четкую поддержку территориальной целостности Украины. Визит французского лидера не только назрел, он перезрел, ведь последним Украину в 1998 году посетил Жак Ширак», – посетовал украинский посол.

«Взгляд на Францию ​​в Украине всегда было неоднозначным: уважение (история, культура, политический вес, экономика). Но одновременно, надо сказать прямо: Франция всегда воспринималась как русофильская страна...», – приводит слова Шамшура «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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