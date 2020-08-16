На российско-белорусской границе остановили семью объявленного в розыск экс-соперника Лукашенко

Супруга и дети бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало не смогли пересечь российско-белорусскую границу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сам Цепкало заявил у себя в телеграм-канале.

Напомним, накануне в Минске на Валерия Цепкало завели уголовное дело, а Москва внесла его в базу разыскиваемых лиц.

«Сейчас третий час утра! Моя супруга с детьми находится на Российско-украинской границе! Пункт перехода Троебортное! Ее держат уже более двух часов с двумя маленькими детьми на Российской стороне. Ее вернули назад уже после того, как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе.

Рассматриваю это как откровенное давление на меня через мою супругу и моих детей из-за моей политической позиции», – написал Цепкало.

Отметим, что в данный момент сам экс-претендент в президенты Белоруссии находится на территории Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.08.20

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