В Крыму за два дня выявили почти 100 зараженных коронавирусом

В Крыму за сутки зарегистрированы 45 случаев коронавирусной инфекции. Напомним, вчера сообщалось о 51 новом случае.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 18 заболевших выявлены при обращении за медицинской помощью, 22 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 – при скрининге здорового населения.



Всего с начала эпидемии в РК зарегистрированы 1 тысяча 760 инфицированных, 20 человек скончались.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.08.20

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