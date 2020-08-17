В Крыму скончался еще один человек, зараженный COVID-19

В Крыму скончался еще один человек, зараженный коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение 16 августа в РК зарегистрировано 24 новых случая инфекции. 16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 1 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 7 – при скрининге здорового населения (в том числе, 1 человек – прибывший из другого субъекта).



Всего с начала эпидемии в республике зарегистрированы 1 тысяча 784 инфицированных. 21 из них от ковида скончался.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.08.20

На Украине требуют жёстко отомстить Минску за возвращение «вагнеровцев» Москве. / Лукашенко может решиться на признание российского Крыма. / Киев пошёл на обострение конфликта с Минском – инициирована «Белорусская декларация» в ПАСЕ. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»