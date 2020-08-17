В Крыму начнут выращивать ягоды из пробирки: первыми станут земляника, ежевика и виноград.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымский федеральный университет получил грант министерства науки и высшего образования РФ в размере 180 млн рублей. Часть этих денег пойдет на создание безвирусного посадочного материала.

Лабораторию микроклонирования растений открыли на экспериментальной сельскохозяйственной базе вуза в селе Маленьком. Для работы от лозы винограда или ежевики отрезают кусочки около 2 см, стерилизуют, помещают в пробирки с питательной средой и делают микропрививки. Задача ученых – разработать технологию выращивания безвирусных саженцев.

По словам ученых, земляника и ежевика будут готовый уже грядущей зимой: высаживать их планируют весной 2021 года.

Для выведения безвирусного саженца винограда понадобится больше времени – первые образцы планируется получить через год. Для эксперимента были взяты традиционные крымские сорта, отмечает ТАСС: пино-нуар, траминер и шардоне.

Сегодня крымские виноградари пользуются, в основном, импортным посадочным материалом – из Франции, Италии, Испании. Это слишком дорого и не всегда хорошего качества. При этом ежегодная потребность в саженцах составляет около 3 млн штук (а садовой земляники – не менее 2 млн).

Лаборатория может выращивать 3 млн саженцев в год – каждому растению будет выдаваться генетический паспорт и сертификат качества.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.08.20

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